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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Авдеевка опять осталась без воды

Категория: Новости

Авдеевка опять осталась без воды

На Донбассе из-за проведения ремонта на несколько дней остановлена Донецкая фильтровальная станция. Временно прекращено водоснабжение Авдеевки. Об этом сообщает коммунальное предприятие Вода Донбасса.
Отмечается, что с 8:00 утра сегодняшнего дня и до 10:00 8 ноября энергопоставляющее предприятие будет проводить плановые ремонтные работы на линии электропередачи 110 кВ.

"Планируется остановка Донецкой фильтровальной станции. На время проведения работ будет прекращена подача воды в город Авдеевка, поселок Верхнеторецкое, село Васильевка",
 – говорится в сообщении.

 

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