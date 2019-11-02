Авдеевка опять осталась без воды

На Донбассе из-за проведения ремонта на несколько дней остановлена Донецкая фильтровальная станция. Временно прекращено водоснабжение Авдеевки. Об этом сообщает коммунальное предприятие Вода Донбасса.

Отмечается, что с 8:00 утра сегодняшнего дня и до 10:00 8 ноября энергопоставляющее предприятие будет проводить плановые ремонтные работы на линии электропередачи 110 кВ.



"Планируется остановка Донецкой фильтровальной станции. На время проведения работ будет прекращена подача воды в город Авдеевка, поселок Верхнеторецкое, село Васильевка",

– говорится в сообщении.

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