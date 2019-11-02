Премьером Румынии стал Орбан

Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает весьма враждебную позицию в отношении Украины. То он выдвигает чуть ли не территориальные претензии на часть Закарпатья, то ставит палки в колеса Украине на пути сотрудничества Киева с НАТО. И вот теперь, у другой соседки Украины, Румынии, появился свой Орбан. При чем не в переносном, а в прямом смысле.

После очередного правительственного кризиса в этой стране парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном.

Людовик Орбан является представителем известной в Румынии семьи политиков. Его отец по происхождению венгр, мать - румынка. Брат нового румынского премьера - Леонард Орбан - известный в стране политик и экономист, бывший еврокомиссар по многоязычию.

Кстати, фамилия Орбан довольно-таки распространенная в соседней Венгрии и переводится как "житель города". И то, что в жилах нового румынского премьера течет венгерская кровь, может принести ему определенные сложности. Дело в том, что у Венгрии есть претензии к Румынии. Будапешт требует от Бухареста автономии для венгров, проживающих в Секейском крае и Трансильвании. Так что новому премьеру сложно будет определиться.

Что касается внешней политики, то Людовик Орбан придерживается проевропейских взглядов и возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристского альянса Европейской народной партии (ЕНП).

Назначение Орбана стало финалом очередного правительственного кризиса. Румынский парламент 10 октября выразил недоверие правительству правящей партии социал-демократов во главе с Виорикой Дэнчилэ.

Смена Кабмина в Румынии вызвана давним противостоянием двух основных румынских партий: Национал-либеральной (PNL), которая поддерживает нынешнего президента Клауса Йоханниса, и Социал-демократической (PSD).

Национал-либералы обвиняют своих оппонентов в сворачивании демократических свобод, коррупции и попытках внесения изменений в законодательство, которые смягчают ответственность за коррупцию.

В июле прошлого года социал-демократы добились увольнения легендарной руководительницы Национального антикоррупционного директората Лауры Ковеши. Что, кстати, привело к многотысячным митингам по всей Румынии.

В ответ социал-демократы указывают на то, что Ковеши уволили не ради сворачивания борьбы с коррупцией, а из-за ее политической предвзятости и применения незаконных методов досудебного следствия.

Среди аргументов в свою пользу социал-демократы указывают на то, что при их правлении в Румынии сохранялся постоянный экономический рост, повышались зарплаты и пенсии. К тому же недавно было принято решение, что до 2020 года не будут расти тарифы на электричество и газ.

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