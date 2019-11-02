Гончарук выступает против целевого выпуска гривны

Премьер-министр Алексей Гончарук выступает против целевой эмиссии гривны. Об этом он заявил в Кабмине во время представления доработанного проекта госбюджета-2020.

По его словам, дополнительная эмиссия национальной валюты повлечет дополнительное давление на налогоплательщиков.

“Я против того, чтобы печатать деньги. Это скрытый налог на людей. Я так это воспринимаю. Как это работает? Если вы начинаете печатать деньги, вы, фактически, забираете деньги из карманов украинских налогоплательщиков”,

– сказал Гончарук, подчеркнув, что монетарная политика – это сфера Национального банка.

Глава Правительства также подчеркнул, что Кабинет Министров и Нацбанк работают сообща, чтобы согласовать монетарную и фискальную политики. “…Чтобы гривна была стабильной, чтобы макроэкономическая ситуация улучшалась”, – подчеркнул Алексей Гончарук.

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