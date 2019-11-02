Гончарук выступает против целевого выпуска гривны

Премьер-министр Алексей Гончарук выступает против целевой эмиссии гривны. Об этом он заявил в Кабмине во время представления доработанного проекта госбюджета-2020.
По его словам, дополнительная эмиссия национальной валюты повлечет дополнительное давление на налогоплательщиков.
Глава Правительства также подчеркнул, что Кабинет Министров и Нацбанк работают сообща, чтобы согласовать монетарную и фискальную политики. “…Чтобы гривна была стабильной, чтобы макроэкономическая ситуация улучшалась”, – подчеркнул Алексей Гончарук.