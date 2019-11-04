В Одесской области в одном из частных домов прогремел взрыв

Вчера ночью, 5 ноября, во дворе частного дома в селе Граденицы Беляевского района взорвалась граната, сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.
От взрыва были повреждены ворота и фасад здания. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили фрагменты, согласно предварительной информации, гранаты РГД-5.
В результате взрыва никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.