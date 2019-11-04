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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

В Одесской области в одном из частных домов прогремел взрыв

Категория: Новости / Происшествия

В Одесской области в одном из частных домов прогремел взрыв

Вчера ночью, 5 ноября, во дворе частного дома в селе Граденицы Беляевского района взорвалась граната, сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

От взрыва были повреждены ворота и фасад здания. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили фрагменты, согласно предварительной информации, гранаты РГД-5.

В результате взрыва никто не пострадал.  Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

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