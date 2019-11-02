Знаменитая актриса угасает от неизлечимой болезни

Знаменитая российская актриса Маргарита Терехова, сыгравшая коварную Миледи в фильме «Три мушкетера» страдает от неизлечимой болезни. Сын рассказал об ухудшении здоровья артистки.

76-летняя Маргарита Терехова лежит и перестала узнавать близких, она почти не реагирует на окружающий мир, иногда улыбается.



«Мама лежит, молчит, нас не узнает. Она сейчас находится словно в другом измерении»,

«Она уже не говорит. Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет. У нас с Аней, моей сестрой, четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому»,

— сказал сын Александр.Он с сестрой Анной считают, что поклонники должны запомнить легендарную актрису молодой и красивой. Поэтому они отклоняют предложения журналистов снять мать, которая находится в стабильно тяжелом состоянии.— заявил сын Тереховой.Напомним, болезнь Альцгеймера у Тереховой диагностировали около 10 лет назад. Это заболевание не лечится: больному можно помочь только надлежащим уходом и вниманием близких.

источник