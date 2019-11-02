 
Информация к новости
  • Просмотров: 31
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Знаменитая актриса угасает от неизлечимой болезни

Категория: Новости

Знаменитая актриса угасает от неизлечимой болезни

Знаменитая российская актриса Маргарита Терехова, сыгравшая коварную Миледи в фильме «Три мушкетера» страдает от неизлечимой болезни. Сын рассказал об ухудшении здоровья артистки.
76-летняя Маргарита Терехова лежит и перестала узнавать близких, она почти не реагирует на окружающий мир, иногда улыбается.

«Мама лежит, молчит, нас не узнает. Она сейчас находится словно в другом измерении»,
 — сказал сын Александр.
Он с сестрой Анной считают, что поклонники должны запомнить легендарную актрису молодой и красивой. Поэтому они отклоняют предложения журналистов снять мать, которая находится в стабильно тяжелом состоянии.
«Она уже не говорит. Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет. У нас с Аней, моей сестрой, четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому»,
— заявил сын Тереховой.
Напомним, болезнь Альцгеймера у Тереховой диагностировали около 10 лет назад. Это заболевание не лечится: больному можно помочь только надлежащим уходом и вниманием близких.

 

источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать