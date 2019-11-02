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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Украине начала работу Служба образовательного омбудсмена

Категория: Новости / Наука и образование

В Украине начала работу Служба образовательного омбудсмена

С 4-го ноября в Украине официально начала работать Служба образовательного омбудсмена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.
Также стоит отметить, что ее возглавил Сергей Горбачов – именно он теперь будет отвечать за коммуникацию с образовательным сектором: учениками, учителями, студентами, родителями и преподавателями.

«Должность образовательного омбудсмена, прежде всего, предусматривает широкую коммуникацию с обществом и информационную открытость. Сегодня конфликты - один из основных факторов, что мешает детям нормально концентрироваться на учебном процессе и получать от него пользу. Служба должна минимизировать этот пыл и помочь всей нашей системе образования стать успешнее»,
 - отметила министр образования Анна Новосад.
Как отмечается, пользователи уже сейчас могут ознакомиться с базовыми разделами сайта, где выписаны права соискателей образования, родителей, педагогов и ученых.
Более того, там также размещена контактная информация - телефон, Почтовая и электронный адрес - по которым можно обратиться в образовательного омбудсмена с жалобой, предложением или за разъяснением.
Кроме того, непосредственно работать с жалобами будет сам образовательный омбудсмен и юридический отдел службы. При этом в ее составе также предусмотрен отдел медиа и аналитики. К решению конфликтов будут привлекаться также работники психолого-методической поддержки.

 

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