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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одессе эвакуировали 200 человек из-за сообщения о "минировании" ОГА и СБУ

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе эвакуировали 200 человек из-за сообщения о "минировании" ОГА и СБУ

Сотрудники одесской Нацполиции эвакуировали около 200 человек из-за сообщения о минировании зданий Одесской областной государственной администрации и Службы безопасности Украины.

"Сообщение о заминировании здания Одесской областной государственной администрации и СБУ в Одесской области поступило сегодня в полицию в 09:03",
  – говорится на сайте одесской Нацполиции.
Неизвестный анонимно сообщил о минировании административных зданий на проспекте Шевченко, 4 и Еврейской, 43.
На места выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели. Они обследуют помещения и близлежащие территории.

 

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