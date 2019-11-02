В Одессе эвакуировали 200 человек из-за сообщения о "минировании" ОГА и СБУ

Сотрудники одесской Нацполиции эвакуировали около 200 человек из-за сообщения о минировании зданий Одесской областной государственной администрации и Службы безопасности Украины.



"Сообщение о заминировании здания Одесской областной государственной администрации и СБУ в Одесской области поступило сегодня в полицию в 09:03",

– говорится на сайте одесской Нацполиции.Неизвестный анонимно сообщил о минировании административных зданий на проспекте Шевченко, 4 и Еврейской, 43.На места выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели. Они обследуют помещения и близлежащие территории.

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