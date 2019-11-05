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Зеленский назначил советником американского юриста

Категория: Новости / Политика

Зеленский назначил советником американского юриста

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником (по согласию) руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака. Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 5 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.
 
Эндрю Роман Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.
 
Он имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США.
 
Эндрю Роман Мак имеет свидетельство адвоката в Украине и США. Член Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.
 
Юридическая фирма Asters была основана в 1995 году под названием Шевченко, Дидковский и партнеры и в результате ребрендинга в 2008 году переименована в Asters.
 
В 2010 году издание Kyiv Post назвало Эндрю Романа Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев в Украине.

Источник: Корреспондент.net



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