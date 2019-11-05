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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Кабмин согласовал сроки проведения переписи населения

Категория: Новости / История и общество

Кабмин согласовал сроки проведения переписи населения

В правительстве согласовали сроки проведения переписи населения в Украине.

Об этом сообщает Офис омбудсмена в Facebook.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Офисе омбудсмена состоялась встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики Украины, где обсуждался вопрос соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения.


Источник: 112.ua



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