Кабмин согласовал сроки проведения переписи населения

В правительстве согласовали сроки проведения переписи населения в Украине.

Об этом сообщает Офис омбудсмена в Facebook.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Офисе омбудсмена состоялась встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики Украины, где обсуждался вопрос соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения.