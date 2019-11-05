Ремонт Новощепного ряда подорожает в три раза

Новый губернатор Максим Куцый согласовал этот документ, рекомендовав Управлению дорожного хозяйства Одесского горсовета обеспечить соблюдение всех требований Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду», - сообщает издание «Пассажирский транспорт».



Ранее, в конце ноября 2018 года, одесская мэрия презентовала проект реконструкции улицы, который обошелся бы примерно в 50 миллионов гривен. За эти деньги предполагалось, что трамвайные пути будут проложены заново на обособленном от проезжей части полотне. Рельсы не будут закрыты асфальтом или плиткой - для невозможности проезда по ним автомобилей, а также отделены от проезжей части довольно высоким бордюром. Для автомобилей останется по одной полосе движения в каждую сторону - по бокам от трамвайных путей. Торговлю с тротуара вдоль «Привоза» уберут вообще.

Одесский градоначальник Геннадий Труханов в марте текущего года сообщил, что в проект ремонта Новощепного ряда войдет и городской зоопарк. Вход в него планируют сделать через здание ворот Преображенского парка – это позволит значительно разгрузить улицу Преображенскую.



Новощепной ряд сейчас представляет собой одно из самых неблагополучных мест города - с убогими остатками жилых кварталов. торговлей прямо на улице, разрушенной дорогой, грязью, антисанитарией и наличием неблагополучных социальных контингентов.