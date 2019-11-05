Минобразования приостановило аттестацию вузов

Министерство образования и науки приостановит аттестацию вузов этого года, чтобы осуществить донабор экспертов, в том числе международных. В то же время университеты смогут пройти аттестацию и получить средства на базовое финансирование науки в начале 2020-го - между лучшими распределят уже не 100, а 400 млн грн. Об этом сообщила руководительница МОН Анна Новосад по результатам заседания Нацсовета по развитию науки и технологий, передает УНН.

“Буквально несколько недель назад в МОН стартовала аттестация, по итогам которой мы впервые должны были дать лучшим научным направлениям в вузах базовое финансирование на науку. На 2019 год на это заложено 100 млн гривен. Анализ и экспертная оценка научной деятельности должны проводить независимые эксперты — всего в МОН было подано более 900 анкет. Но по результатам их анализа и рейтингования кандидатов Комиссия по аттестации приняла решение о донаборе экспертов — с повышенными требованиями к кандидатам, а также привлечением международных специалистов”, — пояснила Новосад.

Она подчеркнула, что высокое качество и беспристрастность экспертизы являются приоритетными для МОН, “ведь в обществе должно быть доверие к аттестации, по результатам которой распределяются бюджетные средства и проводимой на 5 лет”.

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“Качество результатов и доверие к ним намного важнее, чем „погоня“ за сроками аттестации. 2020 году на базовое финансирование науки в вузах предусмотрено уже 400 млн гривен, и очень важно, чтобы распределение этих средств происходил на основе объективных результатов оценки”, — отметила министр.

Отдельно руководительница МОН заметила, предусмотренных на этот год на базовое финансирование 100 млн грн тоже пойдут на поддержку университетской науки.

“МОН предложит Правительству перераспределить эти средства на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в вузах. Сейчас открыто 14 таких центров в разных городах Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацсовет поддержал предложение МОН, рекомендовав отложить аттестацию и осуществить дополнительный набор украинских и иностранных экспертов из числа ученых, имеющих весомый научный потенциал и большой опыт проведения экспертизы.