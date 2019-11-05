Аттестация прокуроров: сегодня пройдет второй этап

Сегодня начинается второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры - тестирование на общие способности и навыки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в среду, 6 ноября.

“К сдаче экзамена допущены 795 прокуроров ГПУ, которые успешно прошли тестирование на знания и умения в применении закона и способность осуществлять полномочия прокурора. Они будут сдавать экзамен в соответствии с утвержденным ранее графиком”, - говорится в сообщении.

Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый последующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при правильном ответе на вопрос следующий будет повышенного уровня сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента, отметили в прокуратуре.

Тестирование будет проходить на компьютерах, которые не подключены к интернету. На вербальный блок выделено 8 минут, на абстрактно-логический - 20 минут.

При этом в ГПУ советуют сосредотачиваться на правильности ответов, а не на том, чтобы пройти их все. На каждый вопрос есть только один правильный ответ, кроме некоторых заданий вербального теста, где нужно выбрать два варианта (о чем будет отдельно сообщено в условии задачи). Можно пропускать вопросы, не давая ответа, но к этому заданию нельзя будет вернуться позже, предупредили в ведомстве.

Результаты каждого блока подсчитываются с помощью стандартизированных баллов по шкале от 55 до 145. Окончательное количество баллов за тестирование на общие способности и навыки выводится путем подсчета среднего арифметического по результатам обоих блоков.

Прокуроры, набравшие нужное количество баллов (проходной - 93), будут допущены к третьему этапу аттестации, который будет проходить в форме собеседования и включать выполнение ситуационного задания, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Позже стало известно, что к переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергея Горбатюка, которого накануне уволили из ГПУ.

Во время первого этапа аттестации отсеялась треть прокуроров. В письменном экзамене приняли участие 1088 прокуроров, 197 из них тест провалили, а 177 не явились.