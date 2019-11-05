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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Процедуру анбандлинга уже не остановить - вице-премьер

Категория: Новости / Экономика и финансы

Процедуру анбандлинга уже не остановить - вице-премьер

Попытки блокирования в Раде принятого законопроекта о анбандлинге закончатся будут безуспешными.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом по результатам переговоров в Брюсселе заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба.

"Процедуру анбандлинга уже не остановить. Напомню, что этот процесс записан в наши обязательства перед ЕС и в план действий правительства. Поэтому все попытки заблокировать этот процеc будут безуспешными - анбандлинг будет выполнено в определенный срок", - добавил он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2239-1-П об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Подписание закона невозможно, пока не будет рассмотрен документ о его отмене или о внесении необходимых уточнений.

Как известно, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

НАК "Нафтогаз Украины" должен передать газотранспортные активы новом независимому оператору до 1 января 2020 года.



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