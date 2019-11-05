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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова

Категория: Новости

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован 6 ноября. Сообщается, что Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Согласно указу, основными задачами Совета является формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

Помимо этого Зеленский постановил признать утратившими силу указ Петра Порошенко от 23 февраля 2016г № 61 "О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова" и сопутствующие ему.

В состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов вошли:



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