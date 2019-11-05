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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Резиденция Святого Николая откроется в Одесской области в декабре

Категория: Новости

Резиденция Святого Николая откроется в Одесской области в декабре

Как сообщили в пресс-службе Савранской районной госадминистрации, в течение почти месяца с 16 до 22 часов дети и взрослые смогут посетить контактный зоопарк, канцелярию Святого Николая и новогоднюю ярмарку. Кроме этого, 19 и 25 декабря, а также 7, 13 и 14 января гостей ожидает праздничная развлекательная программа.

Посетив канцелярию Чудотворца, каждый ребенок сможет написать письмо Святому Николаю и окунуться в чудеса, приняв участие в лесных происшествиях со сказочными зверями. Резиденция ждёт посетителей с 19 декабря по 14 января.

Также организаторы проводят социальные дни для детей из малообеспеченных семей, сирот и детей ветеранов АТО. Каждый из них сможет лично встретиться со Святым Николаем, сфотографироваться на память, пообещать быть послушным, написать письмо, загадать желание, и, конечно же, получить подарок 22 и 29 декабря, а также 5 и 12 января.


Источник: Одесский Курьер



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