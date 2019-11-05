В аэропорту Запорожья с помощью собаки нашли $13 тысяч в чемодане

В аэропорту Запорожья служебная собака унюхала незадекларированные деньги в чемодане одного из пассажиров авиарейса из Турции. Об этом накануне сообщилоуправление ГФС в Запорожской области.

Отмечается, что мужчина выбрал упрощенный порядок прохождения таможенного контроля – так называемый "зеленый коридор". Но служебный спаниель Венера кинологической службы таможенников унюхала запрещенный груз и подал сигнал.

Таможенники открыли чемодан и обнаружили в нем 13 тысяч 720 долларов, что превышает допустимую для свободного передвижения сумму в 10 тысяч евро.

По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил (ст. 471 Таможенного кодекса Украины). Разрешенная для ввоза сумма была возвращена мужчине.