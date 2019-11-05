Зеленский потребовал создания военной полиции и реестра ветеранов

Президент Владимир Зеленский выступил за создание военной полиции, а также разработку объединенного реестра ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе президента по итогам его встречи с руководством Кабмина и парламента.

В пресс-службе отметили, что на встрече Зеленский поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку создать военную полицию в структуре оборонного ведомства. Также министру поручено до 31 декабря внедрить новую систему руководства силами обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Создание концепции объединенного реестра ветеранов и разработку проекта платформы Е-ветеран Зеленский поручил профильному министерству, возглавляемому Оксаной Колядой. А главе МВД Арсену Авакова, сообщает пресс-служба, президент поставил задачу до конца года усовершенствовать процедуры выдачи водительских прав и аккредитации заведений, которые готовят и повышают квалификацию водителей.