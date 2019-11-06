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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Демонтированный барельеф маршалу Жукову передали на хранение в музей

Категория: Новости

Ранее демонтированный со здания областного военкомата барельеф маршалу Жукову передали на хранение в музей военно-оперативного командования Юг. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий.

По мнению депутата, теперь выяснять правомочность как установки памятной доски, так и демонтажа, должны выяснить историки и чиновники.

 «А чтобы в дальнейшем не создавать нездоровый ажиотаж вокруг исторического наследия, харьковчанам, львовянам и одесситам необходимо предоставить возможность через механизм местного референдума самим решать каким памятникам быть в их громадах», - уверен Александр Иваницкий.Теперь на месте демонтированного барельефа появится памятная доска героям, погибшим в зоне АТО.  Ее установят в ближайшее время.


Источник: Одессит



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