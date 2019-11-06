Демонтированный барельеф маршалу Жукову передали на хранение в музей

Ранее демонтированный со здания областного военкомата барельеф маршалу Жукову передали на хранение в музей военно-оперативного командования Юг. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий.

По мнению депутата, теперь выяснять правомочность как установки памятной доски, так и демонтажа, должны выяснить историки и чиновники.

«А чтобы в дальнейшем не создавать нездоровый ажиотаж вокруг исторического наследия, харьковчанам, львовянам и одесситам необходимо предоставить возможность через механизм местного референдума самим решать каким памятникам быть в их громадах», - уверен Александр Иваницкий.Теперь на месте демонтированного барельефа появится памятная доска героям, погибшим в зоне АТО. Ее установят в ближайшее время.