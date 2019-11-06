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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Украина за сутки отобрала из ПХГ 18 млн куб. м газа

Категория: Новости / Экономика и финансы

Украина за сутки отобрала из ПХГ 18 млн куб. м газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 ноября уменьшился до 21,728 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 4 ноября из ПХГ Украины было отобрано 18,11 млн куб. м газа.

При этом в данных за 4 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 21,97 млн куб. м, из Венгрии - 6,93 млн куб. м, из Польши - 5,87 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 70%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. 



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