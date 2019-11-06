Ученые раскрыли секрет, кто построил Стоунхендж

Стоунхендж является одним из самых знаковых мест в Великобритании, но его происхождение до сих пор оставалось загадкой. Открытие древнего поселения может, дать ответы относительно того, кто его построил.

Об этом сообщают СМИ.

Блик Мид, место, где проводили раскопки, является древним британским поселением, которое расположено всего в 1,5 километров от Стоунхенджа. Это место считалось римской деревней, но недавние раскопки представили доказательства того, что это мог быть неолит. Ученые полагают, что это может быть даже первый в мире «город» в Великобритании, и что его жители построили Стоунхендж.

По словам ученых, Блик Мид был заселен в течение очень длительного периода и, следовательно, был постоянным поселением, а не временным лагерем. Это понимание может изменить понимание того, как люди жили в каменном веке.

«Все наши представления о том, как охотники-собиратели перемещаются в рассредоточенных сообществах, необходимо пересмотреть», - заявили ученые.

Открытие костей зубров и черепов в самом Стоунхендже придает больший вес теории о том, что жители Блик Мид, возможно, построили знаменитый памятник, и что зубры считались священными животными и, в то же время, служили источником пищи.

Последние результаты раскопок в Блик Мид будут представлены в новом документальном фильме National Geographic под названием «Затерянные города».