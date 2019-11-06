Ученые обнаружили останки древнейшего морского чудовища

Окаменелость была обнаружена в кукурузном поле недалеко от деревни Кржыжановице. Длина находки составляет около 10 метров. Возраст монстра составляет около 145-163 миллионов лет. Древним животным оказался плиозавр. Рядом с останками монстра исследователи нашли окаменелые кости древних крокодилов и черепах.

Ученые отмечают, что плиозавры находились на вершине пищевой цепи во время своего существования.Эти морские монстры вырастали до огромных размеров, они были вдвое больше современных косаток и весили десятки тонн. Считается, тогда они были самыми крупными хищниками на планете.