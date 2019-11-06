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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Ученые обнаружили останки древнейшего морского чудовища

Категория: Новости / Наука и образование

Окаменелость была обнаружена в кукурузном поле недалеко от деревни Кржыжановице. Длина находки составляет около 10 метров. Возраст монстра составляет около 145-163 миллионов лет. Древним животным оказался плиозавр. Рядом с останками монстра исследователи нашли окаменелые кости древних крокодилов и черепах.

Ученые отмечают, что плиозавры находились на вершине пищевой цепи во время своего существования.Эти морские монстры вырастали до огромных размеров, они были вдвое больше современных косаток и весили десятки тонн. Считается, тогда они были самыми крупными хищниками на планете.

По словам ученых, плиозавры обладали мощными плавниками, крокодилоподобными мордами и большими зубами. Питались они практически всеми морскими существами и некоторыми наземными животными.
Плиозавры могли убить и съесть даже такого хищника, как тираннозавр Рекс. Предыдущие исследования показали, что длина челюстей плиозавра достигала двух с половиной метров. Они были в четыре с половиной раза мощнее, чем челюсти T. Rex.

Регион, в котором был найден монстр, во времена плиозавров был тропическим.

Ученые обнаружили останки древнейшего морского чудовища


Источник: facenews.ua



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