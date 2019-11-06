Прививки от гриппа сделали более 90 тыс. украинцев с начала эпидемического сезона

Прививки от гриппа сделали 90 774 украинцев с начала эпидемического сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения Украины (Минздрав).

По информации Минздрава, в течение отчетной недели вакцинировались 39 395 граждан.

"За прошедшую неделю (28.10–03.11.2019) ОРВИ (Острая респираторная вирусная инфекция) в Украине заболело 147 499 человек, из них 67,0% дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 385,7 на 100 тысяч населения, что на 19,1 % меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Также, на прошлой неделе летальных случаев в результате гриппа не зафиксировали и за прошедшую неделю (28.10–03.11.2019) активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне во всех регионах Украины.