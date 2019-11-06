Facebook признал новую утечку данных пользователей

Компания Facebook признала еще одну утечку данных пользователей соцсети. На этот раз около 100 разработчиков приложений, несмотря на запрет компании, получили доступ к данным пользователей. Об этом сообщает Business Insider.

В компании заявили, что новые правила относительно данных пользователей не были полностью реализованы, поэтому разработчики смогли их обойти.

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Отмечается, что компания Facebook обратилась к 11 разработчикам с просьбой удалить данные пользователей, которые те получили за последние 2 месяца. Однако в компании не назвали приложения, которые собирали информацию о пользователях. Известно, что приложения были созданы для управления социальными сетями и потоковым видео.

Также в Facebook не уточнили, какие именно данные собирали разработчики.

Напомним, социальная сеть Facebook фигурирует в скандале с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные более 87 млн пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.