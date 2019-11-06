Одесса: неделя за неделей

«Лучше хором!»

С 6 по 8 ноября в Одессе проходит I-й Всеукраинский конкурс хоровых дирижеров имени Дмитрия Загрецкого.

В конкурсе принимают участие более 70 студентов из 26 учебных заведений Украины – представители хоровых школ Киева, Харькова, Днепра, Каменского, Умани, Дрогобыча, Ивано-Франковска, Кропивницкого (Кировограда), Тернополя, Сум, Кривого Рога, Николаева, Черновцов, Ровно, Житомира, Хмельницкого и Одессы.

В составе жюри конкурса – известные дирижеры, хормейстеры-практики. Возглавляет жюри выпускник Одесской консерватории, заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель хоровой капеллы «Орея» Житомирской областной филармонии им. Св. Рихтера Александр Вацек.

В программе праздника – открытые конкурсные прослушивания.

7 ноября состоится 2-й тур конкурса – работа с хором.

Начало в 10 часов.

8 ноября – третий тур конкурса в формате концерта.

Начало в 12 часов.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 8 ноября в Большом зале Музыкальной академии (ул. Новосельского, 63).

Начало в 16 часов.

Справка. Выдающийся дирижер-хормейстер, композитор, заслуженный деятель искусств Украины Дмитрий Загрецкий (1924-1980 гг.) родился в Одессе. После окончания Одесской консерватории возглавил хоровую капеллу Одесской филармонии. В 1955 году стал главным хормейстером Одесского академического театра оперы и балета. Но главной в творческой деятельности Дмитрия Станиславовича оставалась педагогическая работа в Одесской консерватории. Дмитрий Загрецкий воспитал более 50 дирижеров-хормейстеров.

Магическая сила слова

Говорят, жизнь – это отдых в тени пролетающей птицы. Прекрасная метафора скоротечности бытия . В четверг, 7 ноября, в Музее истории евреев Одессы (ул. Нежинская, 66) состоится презентация книги писательницы, переводчика, победителя Муниципального литературного конкурса имени К.Г. Паустовского Инны Рикун.

«Любите ли вы литературу так, как люблю её я, то есть всеми силами души? Тогда ступайте на презентацию моей книги «Как тень пролетающей птицы».

Я опишу вам всё очарование литературы, всю её магическую силу над душою человеческою, отвечу на волнующие вопросы, одарю инскриптом, а уж за книжку придётся раскошелиться».

Это персональное приглашение самого автора.

Начало в 18 часов.

Вход свободный.

Рождение Мастера

В пятницу, 8 ноября, в Одесском театре юного зрителя им. Юрия Олеши состоится вечер памяти Владимира Наумцева.

Заслуженный артист Украины, популярный актер театра и кино Владимир Наумцев долгие годы являлся главным режиссером Одесского театра юного зрителя. 8 ноября – день рождения Владимира Михайловича. И для театра это неизменный повод словно бы вновь посмотреть на себя со стороны, его глазами. А для зрителей – возможность вспомнить о нем, познакомиться с творческим наследием известного режиссера.

В программе вечера – воспоминания друзей и коллег о В.М. Наумцеве, видеозаписи его работ. Также состоится показ спектакля «Кайдашева семья» по пьесе Ивана Нечуй-Левицкого – история украинской семьи на сломе времён.

Начало в 17 часов.

Вход – свободный.

Культурное наследие

С 8 по 14 ноября в Музее современного искусства (ул. Леонтовича, 5) пройдет первая в Украине выставка культурного наследия «Сult Up: одесский культурный кластер».

Нам повезло: от наших предшественников мы получили мощное культурное наследие, которое является фундаментом современной культуры. А что оставим мы следующим поколениям? Будут ли преемники гордиться нашими достижениями? Об этом расскажет открывающаяся выставка «Сult Up: одесский культурный кластер». На ней будут представлены следующие направления: современное искусство и архитектура, Digital-Art, электронная музыка и кино. Идея выставки – показать культурное наследие, которое создается прямо сейчас и останется для следующих поколений.

Начало в 19 часов.

8 ноября – вход свободный.

Легенды и были

В субботу, 9 ноября, в библиотеке им. Э. Багрицкого (ул. Преображенская, 35а) состоится лекция «Тайны замка Сент-Миклош».

Разговор пойдет об удивительном и таинственном месте, о людях, которые взяли на себя миссию спасения разрушенного замка, о легендах и правдивых историях, которые его окружают, о доблести и отваге людей, оставивших неизгладимый след в истории - средневековой и современной.

Авторы программы и ведущие Александр Колот и Елена Герасимова, при участии Валерия Цыцака-Ракоци. Прозвучат песни и стихи.

Начало в 15 часов.

Вход свободный.

Поговорим о главном

В воскресенье, 10 ноября, в арт-мастерской «Пульс города» (ул. Жуковского, 9) состоится Перформанс. Это «живое» представление, где нет прописанного текста, сценария, режиссера, с большой долей спонтанности, где зрители при желании могут стать соучастниками, а актёры иногда выступают в образе, но чаще – от своего лица.

Мастерская «Пульс города» создает спектакли на общечеловеческие темы, которые актуальны для Одессы и значимы для жителей города.

«Мы развиваем культуру общения и хотим, чтобы люди общались и взаимодействовали без насилия, искренне, эффективно. Наши перформансы – возможность задуматься, обсудить, найти общие точки соприкосновения и научиться уважать различия»,– рассказали организаторы.

Начало в 17 часов.

Вход свободный.

«Ты ж одессит, Фима...»

В понедельник, 11 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения артиста разговорного жанра, народного артиста Украины Ефима Березина (сценический псевдоним - Штепсель (1919-2004).

Ефим Березин родился в Одессе. Окончил Киевский театральный институт. Там и познакомился в 1937 году с Юрием Тимошенко. В годы войны оба выступали в составе ансамбля Юго-Западного фронта с сатирическими сценками и поддерживали боевой дух солдат. Ю. Березин исполнял роль повара Галкина, а Ю. Тимошенко – банщика Мочалкина. Так друзья дошли до Берлина, там дали победный концерт и сфотографировались на память у Бранденбургских ворот.

Комический дуэт – электромонтера Штепселя и милиционера Тарапуньки – появился уже после войны и пользовался огромной популярностью 40 лет. Народные артисты Украины Юрий Тимошенко и Ефим Березин давали по тысяче спектаклей в год, на их выступления и фильмы с их участием невозможно было купить билет. Их сатирические репризы пользовались невероятным успехом. Сочетание русского и украинского языков помогало артистам использовать богатство юмора обоих народов. Неразлучным дуэт был не только на сцене, но и в повседневной жизни.

Березин снялся в фильмах «Шуми, городок», «Тарапунька и Штепсель под облаками», «Веселые звезды», «Приключение с пиджаком Тарапуньки», «Штепсель женит Тарапуньку», «Ехали мы, ехали...», «Легкая жизнь», «От и до».

В августе 2018 года в Одессе на фасаде дома по адресу: Конная, 29, где в 1919 году в семье билетера Одесского цирка родился и до 1936 года жил Фима Березин, торжественно открыли мемориальную доску знаменитому одесситу.

Символ года

В ноябре в Одессе стартовал конкурс творчества Mousefest Odesa. Мероприятие проводится в рамках Корнейчуковского фестиваля детской литературы. Выбор темы не случаен: по восточному календарю символом 2020 года станет Мышь.

Конкурс проводится в номинациях:

- «Авторские стихи и сказки»;

- «Декламация стихотворений о мышах»;

- «Песня»;

- «Танец»;

- «Театральная инсценировка»;

- «Рисунок»;

- «Декоративно-прикладное творчество».

Авторы стихов и сказок могут присылать свои произведения, исполнители – видеозаписи своих номеров, а жюри будет размещать их на «Мышиной страничке». Возраст участников не ограничен.

Открытие фестиваля состоится 26 января 2020 года в Муниципальном театре духовой музыки им. А. Салика. На нем будут представлены новогодние тематические сказки, выставки рисунков, игрушек, украшений.

В течение следующего года в учебных заведениях будут проводиться «Мышиные празники», видео которых будут размещаться на страничке Mousefest Odesa.

Награждение победителей конкурса пройдет в октябре 2020 года.

Авторские работы, стихи, сказки, фото рисунков и поделок, а также видео музыкальных, хореографических и театральных номеров принимаются на email: igo189188@gmail.com.