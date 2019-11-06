Одесский порт передадут в концессию: начнут с морвокзала

Одесский морской торговый порт готовят к сдаче в концессию. И начнется этот процесс с пассажирского комплекса, то есть морского вокзала.
Как рассказал в ходе пресс-конференции 6 ноября глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, до 2025 года все государственные порты планируется перевести на модель порт-лендлорд, а проще говоря, сдать в концессию, передает «Думская».
Руководитель АМПУ пояснил, что договор концессии намного более прозрачный, чем договор аренды. В нем четко прописаны обязанности сторон – Министерства инфраструктуры, АМПУ и концессионера. В договоре также указаны социальные гарантии, экологические нормы и штрафы для обоих партнеров.
Начальник управления стратегического развития АМПУ Владимир Шемаев в свою очередь отметил, что на недавней конференции в Мариуполе министр инфраструктуры Владислав Криклий в присутствии президента Владимира Зеленского рассказал о дальнейших планах по концессии.
По его словам, также будут готовиться документы на паромный комплекс в Черноморском порту. Под отельным комплексом, очевидно, подразумевается законсервированный корпус гостиницы «Одесса» на морвокзале.
Руководство АМПУ считает, что государство должно уйти от перевалки грузов в портах, передав эти функции частникам.
«Перевалкой во всех странах Европы занимается частный бизнес. Мы сейчас поступательно идем к модели порт-лендлорд. Государство будет выходить из стивидорной деятельности и передавать ее частным операторам», — заявил Вецкаганс.
Ожидается, что вслед за Херсоном и Ольвией к 2025 году будут сданы в концессию государственные операторы в портах «Пивденный», Бердянск, Мариуполь, Измаил и Рени. Порты Скадовск, Усть-Дунайск (Вилково) и Белгород-Днестровск приватизированы.