Одесский порт передадут в концессию: начнут с морвокзала

Одесский морской торговый порт готовят к сдаче в концессию. И начнется этот процесс с пассажирского комплекса, то есть морского вокзала. Как рассказал в ходе пресс-конференции 6 ноября глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, до 2025 года все государственные порты планируется перевести на модель порт-лендлорд, а проще говоря, сдать в концессию, передает «Думская».

Руководитель АМПУ пояснил, что договор концессии намного более прозрачный, чем договор аренды. В нем четко прописаны обязанности сторон – Министерства инфраструктуры, АМПУ и концессионера. В договоре также указаны социальные гарантии, экологические нормы и штрафы для обоих партнеров.

Первого октября этого года Министерство инфраструктуры представило проекты концессии морских портов Ольвия и Херсон и начало принимать заявки от потенциальных инвесторов на управление ими. На сегодняшний день уже поступило несколько десятков предложений от украинских и иностранных компаний. Ожидается, что они будут успешными, и все процедуры завершатся до конца этого года,

— отметил Райвис Вецкаганс.

Начальник управления стратегического развития АМПУ Владимир Шемаев в свою очередь отметил, что на недавней конференции в Мариуполе министр инфраструктуры Владислав Криклий в присутствии президента Владимира Зеленского рассказал о дальнейших планах по концессии.

После сдачи в концессию портов Херсон и Ольвия мы будем готовить концессионные проекты в Одессе. В первую очередь это касается пассажирского комплекса, возможно, даже с включением отельного комплекса,

— пояснил Шемаев.

По его словам, также будут готовиться документы на паромный комплекс в Черноморском порту. Под отельным комплексом, очевидно, подразумевается законсервированный корпус гостиницы «Одесса» на морвокзале.

Руководство АМПУ считает, что государство должно уйти от перевалки грузов в портах, передав эти функции частникам.

«Перевалкой во всех странах Европы занимается частный бизнес. Мы сейчас поступательно идем к модели порт-лендлорд. Государство будет выходить из стивидорной деятельности и передавать ее частным операторам», — заявил Вецкаганс.

Ожидается, что вслед за Херсоном и Ольвией к 2025 году будут сданы в концессию государственные операторы в портах «Пивденный», Бердянск, Мариуполь, Измаил и Рени. Порты Скадовск, Усть-Дунайск (Вилково) и Белгород-Днестровск приватизированы.