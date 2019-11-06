У владельца телеканала "Прямой" проводят обыски

В официального владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыски, из-за производства относительно уклонения от уплаты налогов при приобретении телеканала.
Такую информацию, как сообщает "Украинская правда", подтвердили в пресс служба ГБР, об этом сообщает сайт "Прямой", пресс-служба партии "Европейская солидарность".
В частности, на "Прямом" утверждают, что обыск происходит по постановлению суда, однако заявляют, что правоохранители отказались сообщать, какой именно, и по какому делу.
Канал воспринимает такие действия как "давление и наступление" на свободу слова.
В то же время в ГБР подтвердили факт обысков, однако не уточнили, где именно происходят следственные действия.
В ГБР отметили, что обыски касаются дела об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
Порошенко вызвали на допрос в ГБР в рамках производства в качестве свидетеля.
Еще в начале президентской кампании на Порошенко активно работал канал "Прямой", которым официально владеет экс-регионал Макеенко. В Макеенко давние отношения с бывшим президентом. В 2000 году он даже был членом парламентской группы Порошенко "Солидарность".
Напомним, что по возвращении в Украину экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений. Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.
Порошенко три раза ходил на допросы в ДБР по уголовному производству относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного админсуда Киева.