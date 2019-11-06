ООН: за два года в Украине - почти 100 случаев запугивания и нападений на журналистов

Мониторинговая миссия ООН по правам человека за два года задокументировала в Украине 96 нападений и случаев запугивания журналистов, блоггеров и активистов.

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнар во время парламентских слушаний "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", сообщает Укринформ.

С ноября 2017 года мы задокументировали 96 нападений и актов запугивания журналистов, блоггеров, медийщиков, общественных и политических активистов. С 2015 года мы задокументировали, не менее трех фатальных нападений на представителей медиа,

Среди резонансных дел Богнар вспомнила о смертельном нападении на журналистов-расследователей Вадима Комарова, убийства Павла Шеремета и Олеся Бузины.

- отметила она.

Чрезвычайно важно обеспечить эффективное расследование и классификацию соответствующих преступлений против медийщиков. Еще одно опасение - это отсутствие действий полиции на подобные атаки,

- подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН.

В свою очередь директор представительства неправительственной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф также констатировал "очень слабый" прогресс в расследовании таких дел.

Должны говорить и о том, каким образом защищать людей, не имеющих непосредственно журналистской аккредитации, однако выполняющих журналистскую работу. Хотел бы также порекомендовать, чтобы журналисты и СМИ рассматривали возможность солидарности и совместного привлечения к решению других проблем, - сказал он. - сказал он.

Шааф отметил, что кроме вопроса физической безопасности журналистов есть проблемы самоцензуры, попыток контроля работы представителей СМИ, а также случаи политического давления на журналистов.