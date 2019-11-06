Волкер просил Зеленского не преследовать Порошенко - Тейлор

Американский дипломат, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в сентябре 2019 года бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер просил Владимира Зеленского не преследовать своего предшественника Петра Поршенко. Об этом свидетельствует стенограмма допроса Тейлора в Вашингтоне, опубликованная "Европейской правдой", сообщает "Страна.ua".
Допрос состоялся 22 октября на закрытых слушаниях Конгресса в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако опубликовали его расшифровку в ночь на сегодня.
Тейлора попросили вспомнить обстоятельства встречи 14 сентября, во время которой он и Волкер беседовали с советником Зеленского Андреем Ермаком.
По словам дипломата, политики встретились за ужином. Ермак рассказывал ему и Волкеру, как украинская власть собирается решать вопрос Донбасса. На ужине присутствовал четвертый человек от украинской стороны.
Он привел слова Волкера: