Волкер просил Зеленского не преследовать Порошенко - Тейлор

Американский дипломат, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в сентябре 2019 года бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер просил Владимира Зеленского не преследовать своего предшественника Петра Поршенко. Об этом свидетельствует стенограмма допроса Тейлора в Вашингтоне, опубликованная "Европейской правдой", сообщает "Страна.ua".

Допрос состоялся 22 октября на закрытых слушаниях Конгресса в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако опубликовали его расшифровку в ночь на сегодня.

Тейлора попросили вспомнить обстоятельства встречи 14 сентября, во время которой он и Волкер беседовали с советником Зеленского Андреем Ермаком.

По словам дипломата, политики встретились за ужином. Ермак рассказывал ему и Волкеру, как украинская власть собирается решать вопрос Донбасса. На ужине присутствовал четвертый человек от украинской стороны.

Волкер намекнул Ермаку и этом другому украинцу - его фамилия Новиков (вероятно, речь идет о внештатном советнике Зеленского Игоре Новикове - Ред.), что было бы неплохо не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были данные и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов. Например, из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял,

- рассказал Тейлор.

Он привел слова Волкера:

Курт сказал: знаете, надо идти вперед, а не преследовать Порошенко. И тогда Ермак и Новиков вынули свои мобильные телефоны и открыли фотографии своих родственников. Там были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на Востоке,

- описал события дипломат.