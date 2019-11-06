Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо

Агентство атомной энергии Ирана сообщило о подаче газа в центрифуги на ядерном объекте Фордо, после чего центрифуги начнут обогащать уран до 4,5%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Впрыск газа начался после полуночи в Фордо, сооружении, построенном к северу от шиитского святого города Кум. Представитель ООН с МАГАТЭ стал свидетелем начала данного процесса. В конечном итоге центрифуги начнут обогащать уран до 4,5%, что несколько выходит за рамки ядерной сделки, но пока не приближается к 90% уровню обогащения,

- говорится в сообщении.

В издании также отмечают, что Иран начал закачивать урановый газ в центрифуги на своем подземном ядерном комплексе Фордо в начале четверга, сделав свой важнейший шаг со времен своей ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.

Между тем Тегеран также признал, что на прошлой неделе запретил чиновнику Международного агентства по атомной энергии посещение ядерной площадки в Натанзе. Это стало первым известным случаем, когда инспектора ООН не пустили для проверки, на фоне усиленной напряженности вокруг иранской атомной программы.

Иран заявил, что планирует обосновать свое решение о блокировании инспектора и начала обогащения урана на заседании МАГАТЭ в Вене.

Начало обогащения урана в Фордо совпало с усилением напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Недавно в США заявили о введении новых санкций против Ирана, которые в основном касались строительной сферы и стали ответом на продолжение иранской ядерной программы.

Отметим, что после подписания СВПД в 2015 году обогащение урана на подземном заводе Фордо было заморожено. Количество центрифуг на объектах Фордо и Натанс было сокращено более чем на две трети до 5060 в соответствии с условиями ядерной сделки. Кроме того, согласно договору, Иран не мог заниматься обогащением урана до 2025 года, а центр в Фордо должен быть превращен в ядерный, физический и технологический центр, центрифуги которого используются для получения стабильных изотопов для гражданских целей.

США вышли из СВПД в 2018 году и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ Тегеран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению. Его остальные участники - Франция, Великобритания, РФ, Китай и Германия - заинтересованы в сохранении сделки. Как заявил Хасан Роухани, действия Ирана не носят необратимый характер. Тегеран продолжит переговоры с участниками СВПД в ближайшие два месяца и готов вернуться к выполнению ядерного соглашения полном объеме только после снятия всех наложенных на него санкций.