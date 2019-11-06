«Нафтогаз» планирует взыскать долг с «Газпрома» на 3 миллиарда долларов до конца 2020 года

НАК «Нафтогаз Украины» планирует взыскать в Нидерландах долг российского "Газпрома" на 3 млрд долларов до конца 2020 года.

Об этом исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, сообщает ГолосUA.

Как отметил Витренко, на 4 декабря 2019 года запланированы слушания в суде г. Амстердам по иску "Нафтогаза" о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительном исполнении этого решения в Нидерландах.

По его словам, решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.

Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает 3 млрд долларов. В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года,

- написал он.

Витренко также добавил, что процессы проходят и в других юрисдикциях, "но Нидерланды сейчас выглядят самым быстрым вариантом".

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

Как сообщал исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов за счет процентов за просрочку платежа.

Ранее Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома". Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Работали активно над этими документами мы примерно три месяца. Более подробно о наших исковые требования, а также о том, почему требования "Газпрома" являются необоснованными, я напишу чуть позже,

- написал Витренко.