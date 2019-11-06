 
Информация к новости
  • Просмотров: 84
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Здание Одесского ТЮЗа намерены забрать из областной собственности в городскую

Категория: Новости

Здание Одесского ТЮЗа намерены забрать из областной собственности в городскую

Здание Театра юного зрителя находится в катастрофическом состоянии и требует незамедлительного ремонта. Однако чтобы привести помещение в порядок, нужно перевести его из собственности областного совета на баланс городского.

Об этом заявил городской голова Геннадий Труханов, сообщает сайт Odessit.ua.

 

Для нас очень важно, чтобы театр находился в нормальном состоянии и работал. Ведь это та площадка, на которую можно привлечь молодежь. Мы пытались взять его на свой баланс, но пока не получилось. Теперь будем снова поднимать этот вопрос. У нас уже есть большой опыт в восстановлении подобных объектов: мы отреставрировали Потемкинскую лестницу, заканчиваем Воронцовский дворец. А аналога масштаба работ, которые мы проводим при восстановлении Дома Руссова, нет нигде в Украине,
- отметил мэр.

Геннадий Труханов добавил, что Театр юного зрителя – не единственное здание, которое нужно перевести на баланс города и восстановить.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать