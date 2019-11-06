Здание Одесского ТЮЗа намерены забрать из областной собственности в городскую

Здание Театра юного зрителя находится в катастрофическом состоянии и требует незамедлительного ремонта. Однако чтобы привести помещение в порядок, нужно перевести его из собственности областного совета на баланс городского.

Об этом заявил городской голова Геннадий Труханов, сообщает сайт Odessit.ua.

Для нас очень важно, чтобы театр находился в нормальном состоянии и работал. Ведь это та площадка, на которую можно привлечь молодежь. Мы пытались взять его на свой баланс, но пока не получилось. Теперь будем снова поднимать этот вопрос. У нас уже есть большой опыт в восстановлении подобных объектов: мы отреставрировали Потемкинскую лестницу, заканчиваем Воронцовский дворец. А аналога масштаба работ, которые мы проводим при восстановлении Дома Руссова, нет нигде в Украине,

- отметил мэр.

Геннадий Труханов добавил, что Театр юного зрителя – не единственное здание, которое нужно перевести на баланс города и восстановить.