Ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Американские ученые из Abbott Laboratories впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита (ВИЧ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным ученых, тот штамм является частью версии ВИЧ-1 группы M, того же семейства вирусных подтипов, которые влияли на глобальные пандемии ВИЧ.

У ВИЧ есть несколько разных подтипов или штаммов, и, как и у других вирусов, он способен изменяться и мутировать со временем. Это первый новый штамм ВИЧ группы М, идентифицированный с тех пор, как в 2000 году были разработаны руководящие принципы классификации подтипов.

Это может быть реальной проблемой для диагностических тестов,

- сказала главный ученый в Abbott Мэри Роджерс.

По ее словам, компания Abbott Laboratories проверяет более 60% мирового запаса крови, и им приходится искать новые штаммы и отслеживать те, которые находятся в обращении.

Директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сказал, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других.

Нет причин паниковать или даже волноваться об этом. Не так много людей заражены этим,

- сказал он.

Чтобы ученые могли заявить, что это новый подтип, три случая его должны быть обнаружены независимо. Первые два были найдены в Демократической Республике Конго в 1983 и 1990 годах.

Это открытие напоминает нам о том, что для прекращения пандемии ВИЧ мы должны продолжать думать об этом постоянно меняющемся вирусе и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для мониторинга его эволюции,

- говорится в исследовании

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 миллиона человек живут с ВИЧ. По оценкам ЮНЭЙДС, в 2016 году около 1,8 миллиона человек заразились этой болезнью.