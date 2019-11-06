В Раде призвали страны Восточной Европы заботиться об украинских заробитчанах

Украина собирается тесно сотрудничать с правительствами стран Восточной Европы в вопросах правовой и социальной защиты своих трудовых мигрантов. Об этом заявила заместитель главы ВРУ Елена Кондратюк во время рабочего завтрака с послами Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Литовской Республики и заместителем посла Румынии в Украине, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВРУ.

Так, по данным пресс-службы, заместитель главы Верховной Рады Украины призвала участников встречи заботиться об украинских трудовых мигрантах, которые вносят значительный вклад не только в экономику Украины, но и непосредственно в рост экономик стран-пребывания.

Обращаюсь к вам с просьбой: заботьтесь о них, как о своих гражданах. Мы готовы к тесному взаимодействию в вопросах их правовой и социальной защиты,

- отметила Кондратюк.

По ее словам, Украина стремится развивать равноправные и добрососедские отношения со своими западными соседями - странами-членами ЕС и НАТО, впрочем, одновременно, каждый раз будет давать отпор агрессии и посягательству на суверенитет и территориальную целостность.

Кроме того, она попросила содействовать Украине на пути интеграции в ЕС и НАТО, поддержки в рамках международных организаций и структур, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы. По ее словам, Украина также заинтересована в формировании надежного пояса безопасности и сотрудничестве в Балто-Черноморско-Адриатическом регионе, участии в совместных экономических проектах, в частности в рамках инициативы Трех морей.