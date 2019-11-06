По словам Гейтса, качественно развивать проект Microsoft помешало крупное антимонопольное разбирательство, инициированное министерством юстиции США, которое отняло у компании слишком много сил. Виноватым в провале Гейтс считает себя.
Иск, о котором упомянул Гейтс, имел место в конце 1990-х годов. Тогда власти США обвинили Microsoft в злоупотреблении монопольным положением на рынке ПК.
Гейтс также сообщил, что Microsoft упустила возможность запустить Windows Mobile на ключевом продукте Motorola. Так, Microsoft опоздала на три месяца с релизом.
Гейтс не уточнил, о каком телефоне Motorola идет речь. В то же время известно, что десять лет назад бренд Motorola выпустил линейку смартфонов Droid на Android, которая в свое время была очень популярной.
Ранее Гейтс уже заявлял, что его “величайшей ошибкой” на посту руководителя компании было то, что Google, а не Microsoft создала альтернативу iOS для мобильных устройств. Эта ошибка, по словам предпринимателя, стоила $400 млрд.
Напомним, что в июле этого года Microsoft представила новую операционную систему Windows 1.0. Она поддерживает программы для MS-DOS, часы, калькулятор и другие стандартные для нашего времени программы.
Основатель Microsoft Билл Гейтс отмечал, что главная ошибка компании в том, что она позволила Google запустить мобильную операционную систему Android.