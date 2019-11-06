Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что самой популярной мобильной операционной системой могла бы стать не Android, а Windows Mobile, но этому помешало антимонопольное расследование в США. Такое заявление он сделал на конференции DealBook в Нью-Йорке, сообщает издание #Буквы со ссылкой на The Verge .

По словам Гейтса, качественно развивать проект Microsoft помешало крупное антимонопольное разбирательство, инициированное министерством юстиции США, которое отняло у компании слишком много сил. Виноватым в провале Гейтс считает себя.

Нет никаких сомнений, что антимонопольный иск плохо сказался на Microsoft. Если бы не он, мы бы больше сосредоточились на создании операционной системы для смартфонов, и сегодня вы бы использовали Windows Mobile, а не Android. Если бы не это антимонопольное разбирательство… Мы были очень близки, но меня это слишком отвлекало. Я облажался, потому что отвлекся,

– подчеркнул предприниматель.

Иск, о котором упомянул Гейтс, имел место в конце 1990-х годов. Тогда власти США обвинили Microsoft в злоупотреблении монопольным положением на рынке ПК.

Гейтс также сообщил, что Microsoft упустила возможность запустить Windows Mobile на ключевом продукте Motorola. Так, Microsoft опоздала на три месяца с релизом.

Мы опоздали всего на три месяца с релизом, который Motorola бы использовала на телефоне. Так что да, это была игра, в которой победитель получает все,

— подчеркнул Гейтс.

Большинство из здесь присутствующих никогда и не слышали о Windows Mobile. Ну и ладно. Несколькими сотнями миллиардов (долларов, – ред.) больше, несколькими сотнями меньше,

— добавил он.

Гейтс не уточнил, о каком телефоне Motorola идет речь. В то же время известно, что десять лет назад бренд Motorola выпустил линейку смартфонов Droid на Android, которая в свое время была очень популярной.

Ранее Гейтс уже заявлял, что его “величайшей ошибкой” на посту руководителя компании было то, что Google, а не Microsoft создала альтернативу iOS для мобильных устройств. Эта ошибка, по словам предпринимателя, стоила $400 млрд.

Напомним, что в июле этого года Microsoft представила новую операционную систему Windows 1.0. Она поддерживает программы для MS-DOS, часы, калькулятор и другие стандартные для нашего времени программы.

Основатель Microsoft Билл Гейтс отмечал, что главная ошибка компании в том, что она позволила Google запустить мобильную операционную систему Android.