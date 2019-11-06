Эрдоган планирует "открыть ворота" в Европу мигрантам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "открыть ворота" в Европу для миллионов мигрантов, если не будет оказана дополнительная международная поддержка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Сообщается, что свою угрозу Эрдоган озвучил после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (в разгар миграционного кризиса 2015 года отказался принять просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки).
Также он призвал страны ЕС оказать дополнительную финансовую поддержку.
Напомним, Турция готова расширить территорию "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. Как сообщил Эрдоган, расширение "безопасной зоны" возможно в случае нападения на турецких военных со стороны курдских сил с приграничной территории.