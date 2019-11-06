МВФ - Украине: в экономике необходимо снизить роль государства и олигархов

Международный валютный фонд и власти Украины достигли прогресса в деле обсуждения реформирования Центробанка и обеспечения финансовой стабильности страны в рамках консультаций относительно возможной новой программы кредитования. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает УНН.
По его словам, украинской власти необходимо поддерживать макрофинансовую стабильность в стране и прилагать усилия к тому, чтобы "свести к минимуму финансовые затраты, связанные с решениями банков, а также укреплять верховенство права и бороться с коррупцией".
Также, по словам Райса, Международный валютный фонд считает необходимым продвижение структурных реформ в Украине, которые предусматривают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе, передает УНН.
Райс отметил, что в МВФ поддерживают общую цель более быстрого и более устойчивого экономического роста с целью привлечения столь необходимых инвестиций для повышения уровня жизни народа Украины.