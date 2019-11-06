Министр Дубилет попросил предоставить ему госохрану

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет просит предоставить ему государственную охрану. Об этом он написал в своем Telegram, сообщает Страна.ua.
Я обратился сегодня в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить мне охрану,- сообщил он.
По его словам, вокруг него "вдруг появилось две зоны напряжения".
Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить к украинскому бюджету 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать,- сообщил Дубилет.
Второе - он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.
Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию,- написал он.
Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное,- резюмировал Дубилет.