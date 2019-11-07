Политический нарциссизм по-украински ВИДЕО

Более трети госпредприятий в Украине планируется ликвидировать «за ненадобностью». Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает «Finanz»

Распродавать планируют и почтовую службу, и железные дороги страны. Министр пояснил, что, по его мнению, государство должно быть «не игроком в экономике, а арбитром». Используя миловановские аналогии можно сказать, что государство должно быть, скорее, играющим тренером, который действует через два вида госпредприятий, первым являются сверхприбыльные монополии, они нужны для эффективного наполнения социального бюджета, а вторые, это как правило убыточные предприятия, но критично необходимые для нормальной жизнедеятельности страны. При легкомысленном или преступном походе (выбирать вам) первые хочется присвоить, а от вторых избавиться. И они это с легкостью готовы сделать. Чем вызвано такое небрежение к родине «оксфордских мальчиков» беззаботно рулящих страной? Тому я вижу два фактора: политический нарциссизм и псевдо-проектный разум.

Политический нарциссизм

Государственными деятелями обычно становятся в зрелом возрасте и со сложившейся (казалось бы) психикой. Однако резкие подъемы чреваты «кессонной болезнью» со всеми рисками и деструкциями, вызываемыми нарушением нормальных схем развития и отношений.

«Маленький человек в большой политике» всегда подвержен риску унижения и воздействию травмы, всегда подлинной в своей субъективной глубине и боли.

Помимо обиды обесценивания травма может возникать, когда нарцисс чувствует, что его скрытое истинное «Я» обнаружено. Такое бывает, когда его значимость ставится под сомнение, особенно когда это делает такой ВИП-спикер, как Игорь Валерьевич. Следствием оказывается стресс, а затем и девиантное поведение, которое, собственно, и квалифицируется как нарциссический гнев или нарциссическая ярость. Реакция возможна в диапазоне от демонстративного равнодушия выразившаяся в высказывании «а я никогда не скрывал, что я дебил…» до эпизодов реальной агрессии и прочих проявлений психических расстройств.

Псевдо-проектный разум

В постсоветском новоязе нет слова более затасканного чем «проект». В повседневном представлении проектом называется любое ничегонеделание, под которое можно получить бюджет. Литературная традиция подсказывает нам: первым отечественным героем, занятым проектной деятельностью, был Чичиков. Вся его жизнь и приключения - один сплошной проект. На чичиковском примере становится ясно, до какой степени торговые операции с мёртвыми душами напоминают всё, подпадающее под определение сегодняшних украинских проектов.

Магия власти в Украине никак не может победить магию спекуляции. Трудно избавиться от ощущения все того же зеркала, в которое с видимым удовольствием смотрится система, приватизировавшая «истину в последней инстанции», густо замешанную на «экономике незнания», ползучей милитаризации, с установкой внутреннего раскола на клерикальном фундаменте «святого» томаса.