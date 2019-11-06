В Одессе обыскивают охранную фирму по делу об издевательствах над детьми в центре реабилитации

В Одессе правоохранители проводят следственные действия в помещении агентства безопасности «Центр», сотрудники которого могут быть причастны к издевательствам над детьми в коммунальном Центре социально-психологической реабилитации детей (бывший приют «Свитанок»).

Как сообщает УНИАН со ссылкой на ГУ Нацполиции области, сегодня соответствующие действия проводят в указанной фирме в связи с тем, что несколько воспитанников центра сообщили об издевательствах над ними ее представителями.

По предварительным данным, у агентства «Центр» отсутствовал договор об оказании услуг с указанным коммунальным учреждением.

В то же время, по словам детей, как минимум трое сотрудников агентства неоднократно «воспитывали» несовершеннолетних, в том числе с применением электрошокера, холодной воды, а также якобы принудили двух подростков жевать использованный презерватив и пр.

В следственных действиях принимают участие сотрудники прокуратуры и полиции, в том числе – оперативное спецподразделение.

В агентстве безопасности «Центр» утверждают, что их сотрудники на территорию центра реабилитации не заходили, а обвинения в свой адрес называют «информационными вбросами». В агентстве безопасности заявляют, что «Свитанок» находится в районе с неблагополучной криминальной обстановкой – рядом с ним постоянно собираются различного рода маргиналы и бездомные.

Наличие такого соседства – прямая угроза безопасности детей,

- заявили в агентстве.

По их словам, якобы поэтому руководство приюта через неких посредников и обратилось к руководству фирмы за помощью.

Ранее на странице агентства в Facebook было размещено заявление о том, что частная охрана лишь на благотворительной основе патрулировала местность вокруг заведения и вызывала полицию в случае проникновения на объект посторонних или противоправных действий в отношении детей.В компании провели служебное расследование, которое, как утверждается, причастность сотрудников к издевательствам над детьми не подтвердило.

Напомним, что 30 сентября Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку информации о фактах жестокого обращения с детьми в коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации» (бывший приют «Свитанок»).

Проверку начали в связи с побегом из центра нескольких девочек, одну из которых, отравившуюся средством для дезинфекции пола, госпитализировали. В больницу 14-летнюю потерпевшую увезли только после того, как в учреждение прибыли ее мать и общественники. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса ("ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей").

В начале октября из приюта снова сбежали трое подростков, их нашли волонтеры и доставили в полицию. Сразу о каких-либо противоправных действиях в отношении детей никто не заявлял, но позднее одна из сбежавших обвинила в изнасиловании волонтера, который занимается поиском пропавших детей. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса ("изнасилование"). Мужчина отрицает, что насиловал несовершеннолетнюю. Последняя позднее пыталась совершить самоубийство, вскрыв себе вены.

Также сообщалось, что над детьми в учреждении издеваются, в том числе представители охранной фирмы «Центр». Ситуацию в этом приюте взяла под контроль Генпрокуратура.