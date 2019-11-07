Bloomberg: почему так трудно свергнуть всемогущий доллар США

Валюта США продолжает доминировать в мировых расчетах… Однако Жан-Клод Юнкер, покидающий пост президента Еврокомиссии, считает «абсурдным» тот факт, что Европа для оплаты 80% импорта энергоносителей использует доллар. Президент Китая Си Цзиньпин выступил против экономического «гегемонизма». Может ли всемогущий доллар сохранить свое мировое господство в то время, как он подвергается многочисленным нападкам? Пока что этого не стоит исключать.

Почему некоторым людям доллар так надоел?

Потому что он широко распространен. В валюте США осуществляется почти 90% всех валютных операций, в долларах номинированы две трети объемов международного долга. Почти вся международная торговля нефтью осуществляется в долларах, отсюда и появился термин «нефтедоллары». Столь широкое распространение доллара приводит к тому, что государствам приходится зависеть от его колебаний, а их экономикам – от решений, принимаемых в Вашингтоне. Как отметил Юнкер, европейским странам имеет смысл рассчитываться за энергоресурсы не в долларах, а в евро. Кроме того, появились государства, которые не следуют в фарватере американской политики.

В чем здесь проблема?

Санкции. Влияние США напрямую зависит от той важнейшей роли, которую банки этой страны и ее доллар играют в мировой экономике: если какая-либо страна, компания или банк нарушат санкции, то их активы, помещенные в США, будут заблокированы, а денежные средства нельзя будет зачислять на счета в Соединенных Штатах или переводить через эту страну. Усиленное санкционное воздействие, оказанное на Россию, подтолкнуло к ускорению «дедолларизации». Одновременно с этим европейские лидеры начали работу по созданию платежной системы, которая позволила бы европейским компаниям без каких-либо затруднений вести дела с Ираном, правда этот процесс идет медленно.

Беспокоится ли доллар о своем конкуренте?

Валюта США продолжает доминировать с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Этот процесс начался вскоре после того, как мировые лидеры на встрече в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гемпшир, создали систему регулирования валютных отношений и договорились привязать свои валюты к доллару. Стремление избавиться от доллара возникло отчасти из-за валютного кризиса 1998 года; в те времена азиатские страны делали слишком большие заимствования в долларах, после чего погрузились в рецессию, которая возникла из-за того, что курсы их валют резко упали, а выплаты по долгам резко возросли. Прошло десятилетие и доллары, накопленные в Азии с целью создания валютных резервов, стали одним из тех факторов, который способствовал росту объема кредитования в США, что в свою очередь привело к мировому финансовому кризису. Еще в 2010 году Бразилия, Россия, Индия и Китай стали сотрудничать в рамках БРИК с целью установления нового мирового порядка. Совсем недавно Китай приступил к реализации инициативы «Один пояс, один путь», предусматривающей прокладку торговых маршрутов через Азию и Европу, а также реализацию проектов, частично финансируемых в юанях и локальных валютах. Действия Китая ускорились после того, как США спровоцировали торговую войну.

Сокращается ли доля доллара на рынке?

Нет. Согласно трехлетнему исследованию, проведенному Банком международных расчетов, выяснилось, что с 2016 года доля валютных операций в долларах значительно увеличилась и составила 88%. В 2019 году доля евро выросла и достигла 32%. Валюты стран с переходной экономикой подросли на 3,5 пункта и достигли показателя 24,5% главным образом за счет иены, при этом на китайский юань пришлось 4%, как и в 2016 году. На протяжении последнего десятилетия доля золотовалютных резервов, помещенных в доллары США (около 62%), оставалась стабильной, в то время как использование доллара в глобальных расчетах фактически возросло, если отсчитывать с начала десятилетия.



Почему так сложно избавиться от доллара?

Потому что в этом случае возникнет слишком много проблем. Переход на евро, юань или рубль означает увеличение затрат и возникновение всяких затруднений с поиском банков, которые согласились бы проводить такие операции. Привлекательность евро как валюты, способствующей торговле и инвестициям, едва ли была усилена кризисом суверенного долга, который разразился там в 2010 году, и использованием Европейским центральным банком отрицательных процентных ставок. Волатильность и скудные валютные запасы на развивающихся рынках способствуют росту издержек при осуществлении торговли и страхования. По окончании первого года, в течение которого Россия пыталась уйти от доллара, стала ясна еще одна опасность: в период сильного курса доллара эта страна упустила потенциальную доходность своих валютных резервов в размере 7,7 миллиарда долларов.

Может ли какая-либо валюта конкурировать с долларом?

Единственная валюта, у которой больше всего шансов, – это евро. Такой вывод сделан в отчете Европейской комиссии за июнь 2019 года об усилении международной роли этой валюты. Разногласия с президентом США Дональдом Трампом по поводу торговых пошлин, а также санкции против Ирана заставляют ЕС стремиться к большей финансовой независимости. В упомянутом отчете также говорится о том, что имеется потенциал для увеличения доли товарных сделок в евро. Но все же прогресс по таким крупным европейским проектам, как этот, идет медленно, ведь угодить нужно сразу правительствам целого ряда стран. Председатель Банка Англии Марк Карни (Mark Carney) полагает, что было бы ошибкой заменять одну доминирующую валюту на другую; правда, он при этом считает, что доллар должна заменить глобальная цифровая валюта.

Почему Россия продолжает избавляться от доллара?

«Это не мы уходим от доллара, а он от нас» — заявил Путин в 2018 году

В результате серии санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России за ее действия на Украине и предполагаемое вмешательство в американские выборы, а также под угрозой введения новых санкций, у России появилась веская причина попытаться вывести как можно большую часть своей экономики из-под удара со стороны Вашингтона. В прошлом году Центральный банк России продал 100 миллиардов долларов из своих резервов и вложил денежные средства в евро и юани. Действия, направленные на то, чтобы заставить компании заключать контракты в местных валютах, судя по всему, оказались успешными. В торговле между Россией с одной стороны, а также Евросоюзом и Китаем, с другой, евро уже нагоняет доллар.

А есть ли в списке Китай?

Стремление Китая еще шире использовать юань в качестве мировой валюты достигло апогея в 2015 году, когда Международный валютный фонд решил включить юань в качестве пятой валюты в престижную корзину специальных прав заимствования – СДР (СДР, от англ. SDR «special drawing rights» – специальные права заимствования). СДР напоминают счет овердрафта, но только для глобальных центробанков. Тем не менее на фоне шестилетнего ослабления юаня внимание Народного банка Китая смещалось в сторону мер, направленных на более жесткое сдерживание оттока капитала и торговых операций. Объемы продаж облигаций, повышающие курс валюты за пределами материкового Китая (так называемый «заграничный юань»), пошли на убыль, а депозиты в заграничных юанях снизились на 33% по сравнению с максимумом, достигнутым в 2015 году. С другой стороны, Китай стремится открыть свои биржи, чтобы котировать в юанях такие товары, как нефть и железная руда.

Кто бросает вызов доллару?

Путин во время июньской встречи с Си Цзиньпином заявил, что использование доллара в качестве инструмента давления «подрывает его роль как глобальной резервной валюты». (Резервной называется валюта, в которой центральные банки хранят значительную часть своих валютных резервов). Си косвенно назвал «гегемонизм» глобальной проблемой, подразумевая при этом торговые переговоры с Соединенными Штатами. Но, внимательнее следите за тем, что делает Китай. Теперь вместо задачи превращения юаня в свободно конвертируемую валюту, для которой нет ограничений по совершению операций, мы наблюдаем смещение акцента: теперь упор делается на поощрении реальной экономической деятельности посредством кредитования китайской инициативы «Один пояс, один путь». И еще, внимательнее смотрите за тем, как Россия заключает энергетические сделки в евро, а оборонные контракты – в рупиях. Доллар может выиграть войну на торговых площадках Лондона, Нью-Йорка и Токио, но на периферии он проигрывает битвы, спровоцированные в Москве, Дели и Пекине.

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