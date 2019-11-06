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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Минздраве рассказали, на что уйдет большая часть бюджета-2020 здравоохранения

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Минздраве рассказали, на что уйдет большая часть бюджета-2020 здравоохранения

Почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в государственном бюджете-2020, получит программа медицинских гарантий. Это означает, что в апреле 2020 года деньги должны пойти за пациентом на всех уровнях медицинской помощи.

Программа медицинских гарантий включает в себя 6 видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств, сообщает ASPI со ссылкой на Урядовый портал.

Трансформация системы здравоохранения выходит на второй этап - мы начинаем работать с учреждениями специализированной помощи, которые с апреля 2020 года будут получать средства из государственного бюджета по контракту с НСЗУ. Мы запланировали 113,3 млрд грн на медицину в Государственном бюджете следующего года, из которых почти 64% пойдут на программу медицинских гарантий. Она гарантирует, в частности, бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и неонатальной помощи. Речь идет о самых распространенных болезнях и состояниях, которые влияют на качество и продолжительность жизни,
- сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По словам главы Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко, Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме с 1 апреля 2020 года.

НСЗУ планирует направить 72 миллиарда гривен медицинским учреждениям в следующем году за услуги, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно в действительности, а не декларативно.



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