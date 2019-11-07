Польша оштрафовала международную компанию из-за Nord Stream 2

Управление защиты конкуренции и прав потребителя Польши (UOKiK) наложило на международную компанию Engie Energie штраф в размере 172 млн злотых (почти 45 миллионов долларов США) за непредоставление информации о проекте Nord Stream 2, в котором эта компания участвовала.

Об этом говорится в обнародованном сообщении UOKiK, сообщает собственный Укринформ.

Это является следствием отсутствия сотрудничества в антимонопольном расследовании, которое осуществляет глава UOKiK,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что штраф наложен по результатам антимонопольного расследования, которое с апреля 2018 года UOKiK ведет против российского "Газпрома" и пяти международных акционеров Nord Stream 2: Engie Energie, Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall.

По убеждению UOKiK, действия акционеров Nord Stream 2 "могут быть попыткой обойти законодательство благодаря созданию компании, которая будет финансировать строительство газопровода без согласия антимонопольного органа".

Это самый большой штраф, который когда-либо налагал польский антимонопольный орган.

Напомним, что в апреле 2018 года антимонопольный орган Польши начал следствие по делу относительно возможного сговора касательно строительства Nord Stream 2.

Согласно польским законам, максимальный штраф, который UOKiK может наложить на компанию за нарушение антимонопольного законодательства, может составлять 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции.

Проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии в дополнение к уже действующему Nord Stream. Предполагается, что мощность второй ветки Nord Stream 2 будет составлять 55 млрд кубометров газа ежегодно, протяженность - более 1,2 тыс. км.

В конце октября Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода на территории датских территориальных вод в Балтийском море. Дания была последней страной, которая не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии. Президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать проект санкциями.