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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Штаб ООС: Боевики сорвали сегодняшнее разведение сил в Петровском

Категория: Новости / Политика

Штаб ООС: Боевики сорвали сегодняшнее разведение сил в Петровском

Боевики сорвали разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского. Об этом сообщает штаб ООС, передает 112.ua.

 

 

 

 

 

Сегодня, 8 ноября, в 12:00 часов, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения №3, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ от 31 октября. Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не поступило. Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности,
- говорится в сообщении.

 

Ранее украинская сторона заявляла, что готова сегодня в 12:00 начать разведение сил и средств на участке Богдановка - Петровское (Донецкая область) на линии разграничения при условии зеркальных действий. 

Позже стало известно, что разведение сил в Петровском начнется в полдень 9 ноября.

Напомним, 1 октября Украина сообщила о согласовании текста "формулы Штайнмайера" в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

Подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера" является условием для участия в саммите в "нормандском формате". Реализации "плана Штайнмайера" должно предшествовать разведение войск на Донбассе на трех участках, за которым должно быть более масштабное разведение войск вдоль всей линии разграничения.



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