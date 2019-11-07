Штаб ООС: Боевики сорвали сегодняшнее разведение сил в Петровском

Ранее украинская сторона заявляла, что готова сегодня в 12:00 начать разведение сил и средств на участке Богдановка - Петровское (Донецкая область) на линии разграничения при условии зеркальных действий.

Позже стало известно, что разведение сил в Петровском начнется в полдень 9 ноября.

Напомним, 1 октября Украина сообщила о согласовании текста "формулы Штайнмайера" в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

Подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера" является условием для участия в саммите в "нормандском формате". Реализации "плана Штайнмайера" должно предшествовать разведение войск на Донбассе на трех участках, за которым должно быть более масштабное разведение войск вдоль всей линии разграничения.