"Хорошая земля и красивые женщины": китайский миллиардер Джек Ма заявил, что пригласит своих друзей-бизнесменов инвестировать в Украину

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма намерен предложить многим своим бизнес-друзьям инвестировать в Украину. Об этом он заявил во время дискуссии в рамках Киевского экономического международного форума, сообщает УНИАН.
Джек Ма позитивно оценил вступительную речь президента Владимира Зеленского, призвавшего инвесторов активно вкладывать средства в Украину и украинцев.
Джек Ма также посоветовал Украине стимулировать развитие частного бизнеса.
Напомним, что президент Зеленский на открытии Киевского международного экономического форума сравнил Украину с алмазом, требующим огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом. Также глава государства отметил, что главным конкурентным преимуществом нашей страны являются её граждане.