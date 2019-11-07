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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Зеленский предложил основателю Alibaba Джеку Ма открыть в Украине научно-исследовательский центр

Категория: Новости

Зеленский предложил основателю Alibaba Джеку Ма открыть в Украине научно-исследовательский центр

Президент Украины Владимир Зеленский предложил основателю компании Alibaba Group Джеку Ма открыть в Украине R&D-центр для расширения работы в европейском регионе. Об этом Зеленский заявил на встрече с Ма, передает сайт Офиса президента.

"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - заявил Зеленский во время встречи.

Он рассказал Джеку Ма о проекте "Государство в смартфоне" и подчеркнул важность цифровых технологий в трансформации страны. Он сообщил, что заинтересован в совместных образовательных проектах в сфере информационных технологий.

Также Зеленский отметил, что в Украине есть одни из лучших в мире специалистов по data analytics и что страна может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта (data analytics and artificial intelligence).

 

Источник: 112.ua


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