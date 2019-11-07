Миссия: искусство

7 ноября 2019 года в выставочном холле «Сады Победы» открылась выставка живописи, графики и скульптуры художников из 7-ми стран. Проект получил название «MISSIONARIES OF ART» - обозначив основную задачу - соединение творческих импульсов художников из разных стран в своем стремлении представить не только собственные возможности, но и подчеркнуть при этом свою миссию - нести в мир красоту и талант, утверждать свое миропонимание. Проект организован куратором и художником Сергеем Саенко, имеющим обширный опыт в проведении международных пленэров, выставок и иных художественных коллабораций.

«У нас представлены в этом проекте художники из Латвии, Македонии, Болгарии, Белоруссии, Польши, Армении и конечно, Украины - подчеркнул Сергей Саенко - важно то, что смогли принять участие семь стран и это объединяет еще больше всех мастеров в масштабную международную выставку. Мы несем, по нашему мнению, каждый свою миссию в искусстве, при этом вместе заявляем об этом обществу. Когда мы продумывали концепцию, я предложил каждому из участников отобразить в своем произведении то, как он воспринимает свою роль и функцию в искусстве, как художник и как творческая личность.

Поэтому, было достаточно свободы в выборе жанра, стиля и тематики». Работы, представленные на выставке, действительно, олицетворяют широкое разнообразие традиций, изобразительных средств и стилистических особенностей мастеров разных школ и поколений. Благодаря этому выставка приобретает яркий и разноплановый характер. Участница проекта, Наталья Романовская-Цыцак, призналась, что с радостью приняла предложение поучаствовать в выставке: «Тема проекта, на мой взгляд, предполагает какой-то новый взгляд, новинку. И я понимаю что это означает, применительно ко мне - что такое миссия и миссионеры в данном случае.

Поэтому, я выбрала две свои работы - одна пат-модернизм - то направление, в котором я работаю в данное время; а другая - символическая, портрет моего супруга в трех ипостасях. Я начала заниматься живописью не так давно и надеюсь, что впереди у меня еще много открытий. Хочется что-то новое и необычное - я пока работаю над этим..!» Ася Чередниченко, молодая участница выставки, отмечает: «Мы объединяемся со всем миром, со всеми странами и хотим показать - как именно разные художники видят прошлое, настоящее и будущее. Творчество объединяет людей по внешним и внутренним качествам.

С помощью этой выставки мы хотели привлечь больше ценителей искусства, рассказать зрителям о том, как прекрасно и разнообразно то, что может создать человек, когда он свободен и вдохновлен». Участники проекта: Анатолий Мелеховец (Беларусь), Даниэль Тертериан (Армения), Валентин Русинов (Болгария), Валерий Емцев (Польша), Иева Царука (Латвия), Снежана Мельник (Македония). А также: Виктория Никулина, Наталья Романовская-Цыцак, Регина Башинская, Ася Чередниченко, Алена Коншина, Ирина Черненко, Виктория Кузембаева, Анна Билык, Анна Балан, Ася Жукова, Надежда Берегуля, Яна Панюс, Нина Оганезашвили, Елена Халтурина, Марина Терновская и Сергей Саенко,

представившие в проекте Украину. Миссионеры искусства - художники из разных стран, с разнообразным творческим мировоззрением и художественными позициями, выступая вместе, утверждают идею преобладания культуры и созидания над противоречиями времени и пространственными границами. Будем надеяться, что подобная инициатива возымеет в перспективе еще более обширные возможности и найдет поддержку среди художников, зрителей и меценатов.