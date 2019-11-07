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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Бывший президент Украины Петр Порошенко начал переоформление кондитерского концерна Roshen на своего старшего сына Алексея.

Категория: Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко начал переоформление кондитерского концерна Roshen на своего старшего сына Алексея.

Бывший президент Украины Петр Порошенко начал переоформление кондитерского концерна Roshen на своего старшего сына Алексея. Об этом сообщило в четверг издание "Новое время" со ссылкой на пресс-службу корпорации.

О причинах решения Порошенко в пресс-службе не уточнили. "Это вопрос к бенефициарам", - добавили там.

Бывший глава государства уже перерегистрировал на сына Центрально-Европейскую кондитерскую компанию (ЦЕКК), которая является одной из главных компаний в структуре корпорации Roshen.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, контроль над ЦЕКК перешел к Алексею Порошенко в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК.

Бывший президент Украины Петр Порошенко начал переоформление кондитерского концерна Roshen на своего старшего сына Алексея.

 

6 ноября текущего года Печерский районный суд Киева предоставил доступ следователям Государственного бюро расследований к документам Пенсионного фонда Украины, которые касаются доходов Петра Порошенко за период его президентства. Став президентом Украины, Порошенко обещал продать все свои бизнес-активы, однако до конца президентского срока он являлся конечным бенефициаром корпорации и еще ряда компаний.

 

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