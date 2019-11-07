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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на экономический рост

Категория: Новости

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на экономический рост

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Подписывая указ, Зеленский отметил приоритетность продолжения реформ финансового и банковского секторов, уменьшение доли неработающих кредитов в банковском секторе.

"Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированных банков и на докапитализацию банков через недобросовестных заемщиков", – сказал Зеленский.

 

В документе говорится о мероприятиях, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития, повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрения европейских стандартов жизни, укрепления государства.


До конца 2019 г. в экономической, финансовой и энергетической сферах Кабмин должен принять меры относительно разработки, внесения на рассмотрение Рады и сопровождения законопроектов по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок и улучшения качества и доступности услуг, функционирования внутреннего водного транспорта, управления отходами, противодействия незаконной добыче янтаря, погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июля 2019 года, либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового и либерализации трудовых отношений и обновление законодательства о труде.

 

До конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП и смягчения ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Кабмин до конца года должен разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business и завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставках и создания независимого оператора газотранспортной системы.

До 31 декабря 2019 года правительство также должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации.

Кроме того, согласно указу, до конца года должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности включительно с созданием электронного реестра инженеров-землеустроителей.

 

Правительство также должно обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.


Также Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В этом году должно произойти внедрение первого этапа реализации проекта "Е-малятко" и пересмотр границ госпитальных округов.

Кроме того, указ предусматривает внедрение до конца текущего года новой современной методологии расчета прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

Планируется также повысить уровень государственной поддержки семей с детьми.

 

К концу 2019 года должно быть разработано техническое задание электронной платформы "Е-ветеран".


Указ также предусматривает внедрение до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, которая будет отвечать стандартам НАТО.

К концу следующего года правительство должно определить принципы организации и проведения оборонного планирования, управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств – членов НАТО и Евросоюза.

В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020-го правительство должно воплощать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и обеспечивать постоянную международную поддержку курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года должен подать на рассмотрение Президенту Украины предложения относительно изменений к Конституции в части децентрализации.



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