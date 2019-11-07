"Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает против превращения Украины в информационный концлагерь

Антиконституционный указ президента Владимира Зеленского "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" вызвал резкую критику со стороны журналистов и общественных деятелей. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Одна из норм указа предусматривает, что до 31 декабря 2019 года нужно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по урегулированию деятельности медиа в Украине, прописав в них, в частности, положения:

- о требованиях и стандартах новостей;

- о механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения.

Эти нормы предусматривают введение в стране на законодательном уровне цензуры, что прямо запрещено статьей 15 Конституции Украины, отмечают в партии.

"Сегодня организованным атакам со стороны самого Зеленского, Офиса президента, министра культуры Бородянского, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и других чиновников подвергаются телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это происходит, несмотря на возмущение международного сообщества. Закрепив на законодательном уровне "стандарты новостей" в виде требований, команда Зеленского получит возможность расправиться с любой газетой, любым сайтом, любым телеканалом, любым журналистом. Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя!" – говорится в заявлении политсилы.