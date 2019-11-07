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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

На площадке CIIE демонстрируют крупнейший в мире китайский самовар "хого"

Категория: Новости

На площадке CIIE демонстрируют крупнейший в мире китайский самовар "хого"

На площадке CIIE демонстрируют крупнейший в мире китайский самовар "хого"

 В Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая, где проходит второе Китайское международное импортное ЭКСПО /CIIE/ демонстрируют крупнейший в мире китайский самовар "хого", в котором можно варить овощи, мясо и другие продукты. Диаметр, высота и вес гиганта составляет 10 метров, один метр и 13 тонн соответственно. Вокруг этого самовара, при помощи которого можно одновременно приготовить и острые и неострые блюда, одновременно могут разместиться 56 человек. Как сообщил представитель ресторана "Дэчжуан" города Чунцин,

На площадке CIIE демонстрируют крупнейший в мире китайский самовар "хого"

где был сделан самовар-гигант, раньше в ассортимент ингредиентов для варки входили местные продукты, а теперь посетителям предлагают импортную продукцию, включая рубец из Новой Зеландии, перец из Индии, морепродукты из Канады, говяжий жир из Германии, говядину из Австралии и Бразилии.

 

источник Синьхуа



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